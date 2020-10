Mysterieuze vogelsterfte in Philadelphia: plots vallen bijna 1.500 dieren uit de lucht

In de Amerikaanse miljoenenstad Philadelphia zijn de voorbije dagen naar schatting 1.000 tot 1.500 vogels omgekomen door tegen wolkenkrabbers aan te vliegen. De dode dieren vielen massaal uit de lucht, getuigt een gepensioneerde man die het zag gebeuren.

“Een perfecte storm”, noemt hij het. De 71-jarige Stephen Maciejewski, een gepensioneerde sociaal werker en vrijwilliger, was woensdag alweer aan het werk om vogels te ruimen van de stoep. Hij stopt ze in plastic zakjes en schrijft daarop de vindplaats en de tijd. Maar wat hij de dagen voordien gezien had, dat heeft hij nog nooit gezien. “We hadden geen idee wat er aan de hand was. Er vielen plots overal vogels uit de lucht. Het was een catastrofe. De laatste keer dat zoiets gebeurde, was in 1948.”

Zodra hij afgelopen vrijdag hoorde dat de vogels uit de lucht vielen, trok hij naar het centrum van Philadelphia en zag hij het gebeuren. Sindsdien ruimde hij honderden dieren. “Er waren er zoveel dat ik ze per vijf opraapte. Ik had te weinig zakjes.” Hij vermoedt dat er elders in de stad nog honderden lijkjes te vinden zijn op daken en in steegjes.

Het heeft er alle schijn van dat de vogels aan de oversteek naar warmere gebieden in Midden- en Zuid-Amerika begonnen waren toen ze hun dood tegemoet vliegen. Maciejewski denkt dat de dieren laag moesten vliegen door laaghangende bewolking, lichte regen en volle maan, waardoor ze de wolkenkrabbers niet meer konden ontwijken.

Elk jaar sterven naar schatting 350 miljoen vogels door tegen gebouwen aan te vliegen.