Socialistische Mutualiteiten: “Schaf eenpersoonskamers af bij daghospitalisaties”

Een eenpersoonskamer bij daghospitalisatie stelt vaak amper iets voor. Hij leidt alleen tot een gepeperde factuur voor de patiënt. Daarom pleiten de Socialistische Mutualiteiten voor de afschaffing ervan bij dagopnames. Ze doen dat naar aanleiding van een onderzoek naar colonoscopieën (onderzoek van de dikke darm) bij hun leden. Ze vragen ook dat zo’n onderzoek gratis zou zijn voor patiënten die doorverwezen worden na een stoelgangonderzoek in het kader van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker.

De Socialistische Mutualiteiten onderzochten de gegevens van de 55.784 colonoscopieën die in 2017 bij de leden werden uitgevoerd. Daarbij onderzoekt de arts de dikke darm via een kijkbuis via de aars en worden eventuele poliepen verwijderd. Dat zijn gezwellen die op termijn kanker kunnen veroorzaken. Vaak worden colonoscopieën uitgevoerd na afwijkende resultaten bij de stoelgangtest.

Het ziekenfonds stelt vast dat kiezen voor een eenpersoonskamer in daghospitalisatie de factuur voor de patiënt enorm doet oplopen. Wie een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer neemt, betaalt gemiddeld 40 euro uit eigen zak voor het onderzoek. Wie een eenpersoonskamer kiest - 10 procent van de colonoscopieën in daghospitalisatie - betaalt gemiddeld 776 euro zelf.

“Soms niet meer dan gordijntje”

De Socialistische Mutualiteiten stellen het begrip “eenpersoonskamer” bij dagopnames in vraag. “Zo’n kamer stelt in daghospitalisatie vaak niet veel meer voor”, zegt algemeen secretaris Paul Callewaert. “Soms gaat het om niet meer dan een gordijntje tussen twee relaxfauteuils. Patiënten verblijven er maar heel korte tijd. Geen enkele reden dus voor zo’n gepeperde patiëntenfactuur en voor het aanrekenen van ereloonsupplementen.”

De kosten voor een colonoscopie liggen ook veel hoger voor mensen die onderzocht worden mét dagopname (ongeveer twee op de drie), dan voor diegenen bij wie het onderzoek ambulant wordt uitgevoerd, dus gewoon in de privé- of ziekenhuispraktijk van de arts. Daarom pleit het ziekenfonds voor een forfaitaire vergoeding van een colonoscopie, los van de setting waar de ingreep gebeurt.

De Socialistische Mutualiteiten vragen ten slotte ook dat een colonoscopie die wordt uitgevoerd in het kader van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker, dus na een stoelgangtest, gratis zou zijn. “Het is niet de bedoeling dat er financiële drempels zijn voor patiënten die na een bevolkingsonderzoek worden doorverwezen”, zegt Callewaert daarover. “We weten uit andere studies dat onzekerheid over mogelijke kosten na een screening sommige patiënten weerhoudt om zich preventief te laten onderzoeken.”

Dikkedarmkanker is in België de op een na meest voorkomende kanker bij vrouwen (na borstkanker), en de op twee na meest voorkomende kanker bij mannen (na prostaat- en longkanker), kadert het ziekenfonds nog.