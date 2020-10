“Regering van Trump maakte van crisis een tragedie”: prestigieus medisch vakblad haalt voor het eerst ooit uit naar een politicus

In heel het bestaan van The New England Journal of Medicine, een van de hoogst aangeschreven medische vakbladen, heeft het blad zich neutraal opgesteld. Maar na 208 jaar was het genoeg geweest, vond de redactie, en ze richt haar pijlen op de Amerikaanse president Donald Trump.

Dying in a leadership vacuüm. Sterven in een leiderschapsvacuüm. Dat is de titel van het opiniestuk dat woensdag gepubliceerd is in The New England Journal of Medicine en ondertekend werd door 34 redacteurs. Onder hen Eric Rubin, de hoofdredacteur. “Het is nog maar het vierde stuk in de geschiedenis dat door alle redacteurs ondertekend werd”, vertelt hij aan The New York Times.

Het is wel de eerste keer dat de redactie van het blad kritiek geeft op iemand. En dat is niet de minste persoon: Donald Trump, de president die volgens de auteurs “van een crisis een tragedie heeft gemaakt”. Ze bekritiseren de manier waarop de coronacrisis in de VS aangepakt is en hoe het dodentol van meer dan 210.000 mensen nooit zo hoog had hoeven te zijn.

Tragedie

“De crisis was een test op vlak van leiderschap”, staat in het stuk. “Omdat het een nieuwe ziekteverwekker betreft, moest elk land moeilijke keuzes maken over hoe het die zou bestrijden. Hier in de VS hebben onze leiders gefaald in die test. Ze hebben van de crisis een tragedie gemaakt.”

“Eender wie anders die zo roekeloos levens en geld verspild heeft, zou daar juridische gevolgen van moeten dragen”, staat er nog in. “Onze leiders hebben immuniteit geclaimd voor hun daden. Maar deze verkiezing geeft ons de macht om voor gerechtigheid te zorgen. Onze huidige politieke leiders hebben tijdens de grootste gezondheidscrisis van onze tijd gedemonstreerd dat ze gevaarlijk onbekwaam zijn. We mogen hen niet aanmoedigen en de dood van nog eens duizenden Amerikanen toestaan.”

Het editoriaal is duidelijk gericht tegen de manier waarop Donald Trump de crisis heeft aangepakt en hoe hij het virus keer op keer geminimaliseerd heeft. Het blad schaart zich evenwel niet achter Joe Biden, zoals andere vooraanstaande wetenschappers wel al gedaan hebben.