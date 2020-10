Inbeslagname om u tegen te zeggen, maar nu dreigen tientallen illegale wapens teruggegeven te worden

Brussel -

Het was een inbeslagname om u tegen te zeggen: een kleine 300 stuks wapentuig waar elke wapenhandelaar stil van zou worden, van de zwaardstok over een rist van de meest bekende pistolen tot en met een uzi-machinepistool met geluidsdemper. Maar het gerechtelijk dossier is intussen verjaard. Zeker een van de personen, die in deze zaak werden aangeklaagd maar niet definitief veroordeeld, overweegt om zijn wapens terug te eisen. Zal hem dat lukken?