“Er is kennelijk een planeet Aarde en een planeet Wouter Beke”

Vlaams parlementslid Hannes Anaf (SP.A) reageert erg kritisch op een aantal uitspraken van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in de ‘Pano’-reportage van woensdag over de mondmaskers. “Er is kennelijk planeet Aarde en planeet Beke als je de minister hoort”, aldus Anaf. Ook oppositiepartijen Vlaams Belang en PVDA tillen zwaar aan de uitspraken van Beke. PVDA wil de CD&V-minister volgende week interpelleren over de kwestie.

Uit de ‘Pano’-reportage die woensdag werd uitgezonden blijkt onder meer dat de strategische stock met tientallen miljoenen mondmaskers in 2015 en 2018 is vernietigd. ‘Pano’ vond een restant van die stock terug, liet de mondmaskers testen en stelde vast dat de maskers nog in uitstekende staat zijn. Volgens experten hadden de maskers tijdens de eerste coronagolf mensenlevens kunnen redden.

Dat ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke in de reportage uit de lucht leek te vallen bij het horen dat er geen strategische noodstock meer was, vindt oppositiepartij sp.a ongeloofwaardig. “Vlaanderen wist op 6 februari al via de Risk Management Group dat de noodstock vernietigd was en dringend vervangen moest worden”, zegt parlementslid Hannes Anaf.

In de reportage vraagt Beke zich ook luidop af of er in de Vlaamse woonzorgcentra wel veel echte tekorten aan mondmaskers zijn geweest. “Ik denk dat er veel dreigende tekorten zijn geweest, maar dat er nauwelijks effectieve tekorten bestaan hebben”, stelt de CD&V-minister.

“Hoe wereldvreemd kan je zijn om te zeggen dat er in de rusthuizen geen mondmaskers tekort waren?”, vraagt Anaf zich af. “Niet enkel de beelden, maar ook de bevragingen van de Belgische Federatie van Zorgkundigen (BEFEZO) en de getuigenissen in het rapport van de Vlaamse Ombudsdienst spreken voor zich”, zegt de SP.A’er. “Er zijn verdorie levens verloren gegaan door het gebrek aan beschermend materiaal”, aldus Anaf.

Ook Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens hekelt de uitspraken van Beke. “In maart en april trokken de diverse sectororganisaties, maar ook tal van individuele voorzieningen, in de ouderenzorg aan de alarmbel over het tekort aan mondmaskers. Deze tekorten zijn op 9 april zelfs door de vakbonden aangekaart in een overleg met de minister. Dat moet de minister zich toch nog herinneren? Dat Beke nu durft beweren dat er geen tekorten waren is een slag in het gezicht van al het zorgpersoneel dat toen onbeschermd moest gaan werken met risico’s voor de residenten en zichzelf”, aldus Janssens.

Vlaams Belang vond eerder al dat Beke best ontslag zou nemen. Janssens stuurt daar opnieuw op aan: “is iemand die blijkbaar aan een vergevorderde vorm van amnesie lijdt wel geschikt om minister van Welzijn te zijn?, vraag ik me af”.

En ook bij PVDA reageert men vol ongeloof. “Dat de minister durft beweren dat er ‘nauwelijks’ tekorten van mondmaskers zijn geweest, tart elke verbeelding”, zegt Vlaams fractieleider Jos D’Haese op Twitter. “Heeft Beke al één (één!) zorgverlener gesproken? Die hebben wekenlang zonder maskers moeten werken met kwetsbare mensen”, aldus D’Haese. PVDA gaat de minister volgende week over de kwestie interpelleren in het Vlaams Parlement.