Test Aankoop waarschuwt voor nattigheid bij de aankoop van een elektrische step. “Geen enkele step die we testten, is bestand tegen regen”, zegt woordvoerder Jens Van Herp.

Elektrische steps zijn sinds kort bijna overal. In de steden kan je deelsteps huren en in stations plooien pendelaars hun e-step open voor de last mile tot hun werkplek. Tijd voor een grote test, dacht ...