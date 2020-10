Feestje in Frankrijk loopt uit de hand: politie betrapt 150 jongeren in appartement

De politie van het Franse Saint-Etienne heeft woensdag liefst 150 jongeren onderschept tijdens een verboden feestje. De studenten waren samengekomen op een appartement van 60 m² groot om te fuiven. Het waren de buren die de politie verwittigden.

Volgens radiozender France Bleu werd het feestje in eerste instantie georganiseerd voor ongeveer 15 personen. Maar de situatie is duidelijk uit de hand gelopen waardoor een groot aantal jongeren zich vestigden in het appartement, het trappenhuis en gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw. De procureur-generaal van Saint-Etienne is niet te spreken over het wangedrag van de jongeren. “Dit is een echte ramp op het gebied van gezondheid”, klinkt het. De politie onderzoekt momenteel het incident, de twee organisatoren van de feestpartij zijn verhoord.