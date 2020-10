Wie nog ongestuurd op reis wil, moet goed mikken

De Europese coronakaarten kleuren alsmaar roder en meer oranje. Wie met een vergrootglas goed zoekt, kan (bij het ter perse gaan van deze krant) nog drie groene zones vinden. Wie werkelijk ongestoord op vakantie wil kan nog naar de Kroatische stad Varaždin, het schiereiland Istrië in de Adriatische Zee of de Bulgaarse regio Severozapaden.

De kaart met reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken is donderdag opnieuw aangescherpt. Onder meer Nederland is - met uitzondering van Zeeland - vrijwel helemaal roodgekleurd. Ook Tenerife is van oranje naar rode zone gegaan. De groene zones in Europa zijn intussen bijzonder schaars geworden.

Donderdagvoormiddag waren er aanvankelijk nog vier, maar intussen is ook de Italiaanse regio Calabrië licht-oranje geworden. Laatstgenoemde omdat Belgische reizigers er nu een negatieve covid-test moeten voorleggen eer ze de regio binnen mogen. Dat brengt dus het aantal groene zones voor Belgen binnen Europa naar een miezerige drie. Het gaat om de regio rond de Kroatische stad Varaždin, het populaire - voornamelijk Kroatische - schiereiland Istrïe en de Bulgaarse regio Severozapaden.

Goed nieuws is wel: zowel op AirBnb als op sites zoals booking.com schijnen de prijzen donderdag nog niet uit de pan uit te swingen. Doorgaans gaan de die omhoog zodra de algoritmes achter die sites ongewoon veel interesse (en boekingen) noteren.