Vilvoorde, Dilbeek en Machelen verstrengen maatregelen niet: “zo lang er geen steunmaatregelen volgen” blijven cafés open tot 23 uur

Vilvoorde - De stad Vilvoorde zal de federale maatregelen in verband met het coronavirus volgen, en niet naar strengere regels gaan. “Als er steunmaatregelen komen vanuit de Vlaamse overheid, zullen we meteen de Brusselse aanpak volgen. Maar nu is het onhaalbaar voor onze horeca-uitbaters”, zegt Hans Bonte (SP.A), burgemeester van Vilvoorde. Hetzelfde verhaal weerklinkt bij de burgemeesters van Dilbeek en Machelen.

Dinsdag kondigde de Brusselse regering aan dat cafés, bars en theehuizen de komende maand hun deuren moeten sluiten, om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Woensdag rees de vraag of de sluiting van de Brusselse cafés voor andere problemen zou zorgen: er wordt gevreesd dat Brusselaars zullen uitwijken naar cafés in de Rand.

Vandaag/donderdag besliste Hans Bonte om de maatregelen in Vilvoorde niet te verstrengen: cafés kunnen dus openblijven tot 23 uur. Die maatregel was daar ook al langer van kracht. “We steunen de Brusselse aanpak om de cafés en bars te sluiten volledig”, aldus Bonte. “Brussel is aan het werken aan een extra steunregeling voor de cafés. Als er ook extra steun zou komen vanuit de Vlaamse overheid, zou ook ik meteen de cafés sluiten. Vanuit het perspectief van de volksgezondheid is dat de enige juiste beslissing. Maar nu is het economisch gezien gewoonweg niet haalbaar. We dringen dus sterk aan op duidelijkheid rond horecapremies.”

Verder volgt Vilvoorde de federale maatregelen: er mogen dus maximaal vier personen aan één tafel zitten. Er komt wel enige verandering in restaurants: na 23 uur mogen er geen nieuwe klanten meer toegelaten worden. Bonte hamert er ook op dat het naleven van de maatregelen nauwgezet gemonitord zal worden door de politie.

Het aantal besmettingen in Vilvoorde, en bij uitbreiding in de Vlaamse Rand, blijft ondertussen zorgwekkend toenemen. In sommige gemeenten gaat het zelfs even snel als in Brussel.

“Alles is nog onder controle”

Ook Dilbeek en Machelen verstrengen hun maatregelen niet, hoewel beide gemeenten te kampen hebben met een grote stijging van aantal besmettingen. Marc Grootjans (CD&V), burgemeester van Machelen, zegt dat zijn gemeente zelfs in de top drie van Vlaamse steden staat met het relatief grootste aantal nieuwe besmettingen. “Maar alles is nog onder controle. De contacttracing leert ons dat de meeste besmettingen nog altijd plaatsvinden in familiale kring. We gaan de café-uitbaters dus zeker niet straffen. We volgen alles op de voet op.”

Dilbeeks burgemeester Willy Segers (N-VA) sluit zich daarbij aan. “En we zorgen er bovendien voor dat de politie voldoende controleert. We hebben trouwens ook een mondelinge overeenkomst met een aantal cafébazen: ze gaan ons iets laten weten als het te druk wordt. Zo kunnen we altijd snel schakelen indien nodig.”

De twee burgemeesters hameren ook op een uniforme aanpak van de Vlaamse Rand. Daarom zullen ze beiden ook aanwezig zijn op het overleg dat Vlaams-Brabants gouverneur Jan Spooren volgende week dinsdag gepland heeft.