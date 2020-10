Belgische vakantieparken sturen boekingen bij nu contacten weer beperkt worden

Vakantieparken zoals Center Parcs en Sunparks zijn momenteel druk in de weer om zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving die onze contacten weer beperkt. Landal Greenparks rekent op de verantwoordelijkheidszin van de gasten.

Voor privébijeenkomsten mag je vanaf vrijdag nog met maximaal 4 mensen bovenop je gezin samenkomen. Ook vakantieparken moeten zich daar dus aan aanpassen.

Bij Center Parcs gaat het momenteel nog om 500 Belgische boekingen (5 procent van het totaal) die uit een te grote groep zouden bestaan. In overleg met hen wordt overeengekomen om de boeking te verplaatsen naar een andere periode of de groep te spreiden over verschillende huisjes, zegt Marthijn Tabak, PR-officer van Center Parcs. “We zijn er intussen in getraind om snel oplossingen te bedenken, want de zaken veranderen constant. We leggen iedere dag de puzzel.”

Landal Greenparks rekent op de verantwoordelijkheid van de gasten. “We bieden op onze website informatie aan over de situatie in elk land. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gasten. Wij kunnen niet weten of dit een vriendengroep is of een gezin”, zegt woordvoerder Jeannette Ten Kate. In bepaalde gevallen wordt er omgeboekt of, indien er voldoende beschikbaarheid is, worden de gasten verspreid over huisjes. Dat wordt echter moeilijk voor boekingen in de herfstvakantie, want dan zijn de parken al voor 95 procent volgeboekt, klinkt het.

Bij Roompot vakanties is er vanwege het einde van het zomerseizoen nog slechts 1 villapark open, in Bredene. Daar gaat het om huisjes voor slechts 4 tot 6 personen en moeten dus geen boekingen aangepast worden.