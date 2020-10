Test Zwitsers international Xherdan Shaqiri blijkt uiteindelijk toch negatief

Liverpool-winger Xherdan Shaqiri heeft uiteindelijk negatief getest op het nieuwe coronavirus, eerder deze week bleek hij nog positief getest te hebben. Hij behoort dus opnieuw tot de selectie van Zwitserland, dat het zaterdag opneemt tegen Spanje in de Nations League. Dat heeft de Zwitserse voetbalbond (SFV) donderdag bekendgemaakt.

Dinsdag kreeg Shaqiri te horen dat hij positief had getest, maar uit de donderdag ontvangen resultaten blijkt dat zijn resultaat toch negatief is.

De sterspeler van La Nati zou deze interlandperiode zijn comeback maken na zestien maanden afwezigheid bij de Zwitserse selectie. Het is echter nog niet zeker dat de 82-voudig international op het veld zal verschijnen tegen Spanje.

“De gezondheidscommissie van de UEFA moet nu beslissen of hij zaterdag mag spelen. Op dit moment weten we niet wanneer die beslissing zal genomen worden”, aldus de SFV.

Shaqiri is bij Liverpool geen basisspeler. Vorig seizoen kwam hij bij de kampioen van de Premier League, over alle competities heen, tot slechts elf optredens. Dit seizoen speelde hij tot dusver enkel mee in het League Cup-duel tegen Lincoln City eind september.

Bij de Zwitserse nationale ploeg is Borussia Dortmund-verdediger Manuel Akanji de enige die besmet is met het coronavirus, bevestigt de SFV. Volgende week dinsdag spelen de Zwitsers in de Nations League nog tegen Duitsland.

