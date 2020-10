Twee debutanten en opmerkelijke bankzitter bij de Rode Duivels

Om 20u45 oefenen de Rode Duivels tegen Ivoorkust. Bondscoach Roberto Martinez had al laten weten dat hij een experimenteel elftal zou opstellen. Met Alexis Saelemaekers en Zinho Vanheusden stuurt hij twee debutanten het veld op. Hendrik Van Crombrugge zit onverwachts toch op de bank nadat Thibaut Courtois afhaakte. De Anderlecht-keeper werd deze week vader.

Simon Mignolet is zoals verwacht aanvoerder. Met Brandon Mechele en Hans Vanaken ziet hij twee vertrouwde gezichten terug op het veld. Mechele viel in oktober 2019 al eens en minuutje in en krijgt nu voor het eerst een basisplaats bij de Rode Duivels.

Saelemaekers en Vanheusden speelden nog nooit in het shirt van de Duivels. Ook Jérémy Doku mag overigens opnieuw aan de wedstrijd starten. In de spits koos Martinez voor Batshuayi.

Verder staan ook Castagne, Boyata, Dendoncker en Trossard in de basis. Hendrik Van Crombrugge zit op de bank en verlaat na de wedstrijd alweer de nationale ploeg om tijd met zijn gezin door te brengen.

Hieronder de volledige opstelling van de Rode Duivels.