President besmet met corona: Democratische leider Nancy Pelosi denkt aan 25ste amendement om Trump uit Witte Huis te krijgen

De Democratische voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, heeft donderdag op haar wekelijkse persconferentie gezegd een discussie te willen aangaan om via het 25ste amendement op de grondwet de Republikeinse president Donald Trump vanwege zijn gezondheidssituatie uit zijn ambt te ontzetten. Dat heeft de conservatieve nieuwszender Fox News gemeld.

Het amendement stelt dat een president afgezet kan worden als zijn gezondheidstoestand hem niet meer toelaat om zijn ambt uit te voeren. “Morgen zullen we praten over het 25ste amendement”, zo citeerde Fox de Democratische leider.

Maar het is zeer de vraag of zij erin kan slagen Trump op die manier uit het Witte Huis te krijgen. Vicepresident Mike Pence en een meerderheid binnen de regering moeten een brief schrijven naar Pelosi en naar waarnemend voorzitter van de Senaat Cuck Grassley om te zeggen dat zijn baas niet geschikt is om zijn ambt uit te oefenen, wat zeer onwaarschijnlijk is. Ook moet Pelosi erin slagen Republikeinse Congresleden over de brug te krijgen.

Een nieuwe impeachment-procedure ziet Pelosi niet zitten.

Het is reeds voorgevallen dat een president om gezondheidsredenen zelf de macht tijdelijk aan zijn adjunct heeft overgedragen. De aanpak die Pelosi nu voorstaat is onuitgegeven.