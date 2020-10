Facebook bant militair taalgebruik om kiezersintimidatie aan te pakken

Facebook heeft aangekondigd posts met militair taalgebruik, zoals ‘army’ of ‘battle’, te zullen verwijderen. Het sociale netwerk voert die regel in om intimidatie van kiezers in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen te voorkomen. Dat meldt ABC News donderdag.

Monica Bickert, verantwoordelijke voor inhoud bij Facebook, kondigde aan dat het bedrijf controversiële video’s, zoals een recente waarin president Trump een ‘leger’ supporters opriep om naar de stembureaus te trekken, zal verwijderen.

De regel geldt niet met terugwerkende kracht, dus de bewuste video blijft online. Burgerrechtenleiders hebben het filmpje al zwaar bekritiseerd als een aanvalskreet en een poging om het stemproces te beïnvloeden. “Met het nieuwe beleid zouden we zo’n video meteen verwijderen”, bevestigde Bickert vrijdag aan journalisten.

Volgens Bickert zullen ook oproepen aan burgers om naar de stembureaus te gaan sneuvelen “als het de bedoeling is om te intimideren, te controleren of macht te tonen.”

Facebook is ook van plan om alle politieke en beleidsgerelateerde advertenties te verbieden nadat de stembureaus gesloten zijn op verkiezingsdag. Het bedrijf zegt dat dat “mogelijke verwarring of misbruik zal indijken”. Facebook had eerder al aangekondigd geen nieuwe politieke advertenties te aanvaarden in de zeven dagen voor de verkiezing op 3 november.

De sociale netwerksite heeft trouwens ook een pro-Trump campagne om kiezers te misleiden gebannen. Ze was in elkaar gezet door het marketingbureau Rally Forge dat zelf nu ook de toegang tot Facebook is ontzegd.