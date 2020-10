De grafiek die voor de koude rillingen zorgde en leidde tot de regel van 4: “Heel leerrijk, maar angstaanjagend”

Het was een grafiek uit Frankrijk die minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) de koude rillingen gaf. Een grafiek die glashelder toont dat het virus eerst de ronde deed bij jongeren, maar dan even geleidelijk als onvermijdelijk oversprong naar de volgende generaties. Ook in België verspreidde het virus zich op die manier. “We moesten daarom al aan het begin van de keten ingrijpen”, zegt de minister.