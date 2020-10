Kostenpost van paar miljoen: ex-ministers behouden door de staat betaald personeel, ondanks beloftes

Het gros van de afscheidnemende ministers van de regering-Wilmès behoudt de komende legislatuur twee door de staat betaalde medewerkers. Nochtans pleiten alle partijen al jaren voor de inperking van dat voorrecht, dat de staat tot enkele miljoenen euro’s per jaar kost. Tijdens de vorige legislatuur werden zulke medewerkers onder meer ingeschakeld als privéchauffeur en campagnehulp.

In 2017 dienden N-VA, PS, MR, CD&V, Open VLD, Groen/Ecolo en CDH een resolutie in om dat recht sterk in te perken, en ook tijdens de recente regeringsonderhandelingen kwam de kwestie ter sprake. Volgens verschillende bronnen waren de meeste partijen voorstander van een hervorming, maar de MR verzette zich. De meerderheid van de afscheidnemende ministers behoort dan ook tot de partij van Georges-Louis Bouchez. Ook de meeste ex-ministers van andere partijen gaven al aan hun medewerkers te behouden.