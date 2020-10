Waarom de beslissing van Trump impact heeft tot lang nadat hij uit het Witte Huis is verdwenen

Een benoeming van een rechter in het hoogste rechtsorgaan is zelden voorpaginanieuws. In de VS is het dat wel. De procedure in de Senaat die tot de aanstelling van Amy Coney Barrett moet leiden, zal dat vanaf maandag zeker zijn. Als de sterren goed staan voor een president, kan het Hof een verlengstuk zijn van zijn visie en macht. Tot lang nadat hij uit het Witte Huis is verdwenen.