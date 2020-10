Van de jongste premier en een wereldwijde beweging tot Trump: de kanshebbers voor de Nobelprijs voor de Vrede

Ze zijn in totaal met 318 genomineerd voor wat volgens velen “de meest prestigieuze prijs ter wereld” is. De commissie belast met het selecteren van een winnaar is zelden voorspelbaar maar toch maakten wij al een kleine selectie met de grootste kanshebbers om vrijdag Nobelprijs van de Vrede te winnen.

Greta Thunberg

Een naam die voor niemand nog onbekend in de oren klinkt. De Zweedse tiener en klimaatactiviste werd gekroond tot Time’s Person Of the Year 2019. Vorige jaar stond ze ook al op de lijst van favorieten om de Nobelprijs voor de Vrede te winnen nadat ze wereldwijd miljoenen jongeren zo ver kreeg om te gaan protesteren voor het klimaat. De coronacrisis maakte het moeilijker om opnieuw nul-emissie reizen te ondernemen, zoals ze voordien deed met de zeilboot. Maar haar activisme liet ze niet links liggen. Ze lanceerde in april een campagne om Unicef te steunen bij het beschermen van jonge levens tijdens de pandemie. Ze benadrukte de voorbije maanden ook meermaals dat covid-19 en de klimaatverandering samen bestreden moeten worden.

17-jarige Greta Thunberg Foto: AP

Jacinda Ardern

Ze werd in 2017 jongste premier ooit van Nieuw-Zeeland en meteen ook de tweede premier in functie ooit die tijdens haar premierschap een kind kreeg. Ardern schreef ook geschiedenis toen ze haar dochtertje meenam naar een zitting van de VN. Voor tijdschrift Time was ze een baken van verandering, wat haar recht gaf op een plaats in hun top 100 van meest invloedrijke personen. Vogue noemde haar “jong, dynamisch, toekomstgericht en onbeschaamd progressief”.

Ze werd de voorbije maanden geprezen voor haar leiderschap. Want als premier van Nieuw-Zeeland slaagde ze erin met haar beleid de coronacijfers zeer laag te houden. Nieuw-Zeeland hoort namelijk bij de landen met het laagste aantal sterfgevallen ten gevolge van Corona. Haar krachtige maar empathische reactie op het bloedbad in Christchurch maakte haar vorig jaar al favoriet om de prijs te winnen en ook dit jaar staat ze bovenaan dat lijstje.

Jacinda Ardern Foto: AFP

WHO

De pandemie heeft plots de Wereldgezondheidsorganisatie ontzettend beroemd gemaakt. En hoewel het heel wat kritiek heeft gekregen vanwege de trage reactie op het groeiende gevaar van het coronavirus, maakt het volgens velen toch kans om te winnen. Ook de WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus zou een grote kanshebber zijn.

Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto: AFP

Donald Trump

De Amerikaanse president Donald Trump liet al meermaals weten dat hij de Nobelprijs voor de Vrede verdient. Zo zei hij in januari 2020 dat de prijs van 2019 - toegekend aan Abiy Ahmed - eigenlijk naar hem had moeten gaan. In 2018 zei Trump dat hij de Nobelprijs verdiende voor zijn inspanningen om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ervan te overtuigen kernwapens op te geven. Uit een recentelijk rapport van de VN blijkt echter dat Noord-Korea zijn kernwapenprogramma voortzet.

Volgens het Witte Huis is Trump dit jaar genomineerd voor zijn leiderschap bij het bemiddelen van de Abraham-akkoorden waardoor de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein de betrekkingen met Israël formeel normaliseerden. Tijdens een ondertekingsceremonie stelde Trump zijn “vredesplan voor het Midden-Oosten” voor als een overwinning, hoewel er nog geen oplossing is voor het decennia-lange Israëlisch-Palestijnse conflict. “De Akkoorden van Abraham formaliseren de verschuivende machtsdynamiek die al gaande is in het Midden-Oosten, zeggen analisten , maar of die dynamiek tot meer of minder stabiliteit leidt, blijft een open vraag”, aldus het Amerikaanse magazine Time.

Maar dat de president genomineerd is, wil nog niet zeggen dat hij ook als een waardige kandidaat wordt beschouwd. Want elke persoon die aan de criteria voldoet, kan door iemand anders worden voorgedragen voor de prijs en het is heel waarschijnlijk dat elke Amerikaanse president zijn naam laat indienen. Ook al gelooft de president dat hij de prijs verdient, is de kans klein dat hij die zal winnen.

President Donald Trump Foto: AP

Loujain al-Hathloul

De Saoedi-Arabische autoriteiten arresteerden Loujain al-Hathloul - samen met verschillende andere vrouwenrechtenactivisten - in mei 2018, slechts een maand voordat het land zijn al lang bestaande rijverbod ophief. Twee jaar later zit de 29-jarige nog steeds in de gevangenis. “Toen de vrouwen in mei 2018 naar de gevangenis werden gestuurd”, schreef de verbannen Saoedi-Arabische activist Manal al-Sharif vorig jaar voor Time, was het een “heel duidelijk teken van de regering dat dit geen echte hervormingen waren. Simpel gezegd: het is een oorlog tegen vrouwen.”

Volgens haar zus Lina al-Hathloul werd Loujain vrijheid geboden in ruil voor het publiekelijk ontkennen dat ze in de gevangenis werd gemarteld. “Ze zit nog liever in de gevangenis. Ze volgt nog liever haar waarden en vecht liever dan dat ze vrijgelaten wordt waardoor die twee jaren in de gevangenis voor niets zijn geweest”, zei Lina al-Hathloul aan Time.

Loujain al-Hathloul Foto: REUTERS

Ook zij maken kans

De Black Lives Matter-beweging maakt ook kans op de prijs vanwege haar rol bij het richten van de wereldwijde aandacht op systematisch racisme en politiegeweld. Persvrijheid waakhonden Comittee to Protect Journalists en Reporters Without Borders, de Europese Unie en de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, maken ook nog kans op de prijs. Ook filmmaker en natuuronderzoeker David Attenborough, de Soudanese activist Alaa Salah en de Russische oppositiepoliticus Alexei Navalny maken kans om de Nobelprijs voor de Vrede te winnen.