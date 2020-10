Bijzonder onervaren basisopstelling bij de Rode Duivels: welke Duivel in de basis heeft de meeste caps?

Bondscoach Roberto Martinez zette in het oefenduel tegen Ivoorkust donderdagavond een bijzonder onervaren team op het veld. Alles samen telden de elf basisspelers (met de oefenwedstrijd van Ivoorkust bij) slechts 108 caps of een gemiddelde van net geen tien per speler. Jan Vertonghen (118) telt er op zijn eentje meer dan de hele ploeg samen.