De schattigste kalender van het land is ook nog eens voor het goede doel

“Ze wilden eerst een prinses van mij maken, maar ik wou iets stoerder.” De negenjarige Estée-Marie pronkt vanaf vandaag op de schattigste kalender van het land. En dat is die van het Hippo & Friends type 1 diabetesfonds.

Als Captain Marvel staat Estée-Marie tussen Peter Pan, Sneeuwwitje, Pinokkio, Buzz Lightyear en andere Disneyhelden. “De foto’s maken was leuk, maar ook wel een beetje koud. Er stond iemand met een ventilator, zodat mijn haren zouden wapperen.”

Met de kalender wil Hippo & Friends meer bewustzijn creëren rond type 1 diabetes, maar ook het welzijn van mensen met diabetes verhogen en wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. “Alle kinderen op de kalender hebben zelf type 1 diabetes. Dat is een auto-immuunziekte waardoor hun lichaam geen eigen insuline meer aanmaakt. Die moeten ze dus hun leven lang zelf toedienen”, zegt Patrick Willems van Hippo & Friends.

Estée-Marie kreeg vorig jaar de diagnose. “Ik moet vijf keer per dag een insulinespuitje krijgen, en twee keer per dag bloed prikken”, zegt ze. Maar volgens haar oma is ze “heel kranig” en zet ze die spuiten helemaal zelf. Toch is het allemaal niet gemakkelijk. “We moeten goed opletten, de koolhydraten tellen en haar suikerwaarden constant in de gaten houden. Ook ’s nachts. Als ze hier bij mij slaapt, doe ik vaak geen oog dicht”, zegt de oma. “Mensen begrijpen het vaak niet goed. Zolang je het zelf niet hebt, ben je daar niet echt mee bezig. Goed dus dat er zulke initiatieven zijn.”

Voor meer info kan je terecht op de website van Hippo & Friends.