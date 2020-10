Federale regering draagt Kris Peeters voor als vicevoorzitter Europese Investeringsbank

De federale regering heeft Kris Peeters voorgedragen als kandidaat-vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB). Dat meldt De Tijd en het nieuws wordt bevestigd door Peeters zelf. Hij zegt vereerd te zijn met de voordracht.

België maakt al lange tijd aanspraak op het vicevoorzitterschap van de EIB, maar tot nu bleef de stoel leeg. Tijdens de recente regeringsonderhandelingen werd afgesproken dat de post naar een CD&V’er gaat. Nu heeft de regering-De Croo dus Kris Peeters voorgedragen. De voormalige Vlaamse minister-president en federaal minister van Werk zetelt sinds 2019 in het Europees Parlement.

Europees Parlement verlaten

In een reactie aan Belga zegt Peeters vereerd te zijn met de voordracht. Zijn nominatie moet nu een hele procedure doorlopen, waarbij de EIB uiteindelijk zal moeten beslissen of het Peeters aanvaardt als vicevoorzitter. Zelf verwacht hij dat de definitieve beslissing in december of januari valt. “Tot die tijd blijf ik mijn mandaat als Europees Parlementslid uitvoeren”, zegt Peeters.

Wordt hij benoemd bij de EIB, dan moet Peeters het Europees Parlement verlaten. Beide mandaten zijn onverenigbaar. Tom Vandenkendelaere, die eerder al in het parlement zetelde als opvolger van Marianne Thyssen, haalde bij de Europese verkiezingen de meeste stemmen bij de opvolgers op de CD&V-lijst en zou dus Peeters’ logische plaatsvervanger zijn.