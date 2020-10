REACTIES. Simon Mignolet: “Een nieuwe generatie staat klaar”

Kapitein Simon Mignolet was tevreden na afloop van de oefenwedstrijd van de Rode Duivels tegen Ivoorkust (1-1). “Er staat een nieuwe generatie klaar. De nieuwe jongens hebben getoond wat ze kunnen.” Ook Hans Vanaken en debutant Zinho Vanheusden keken tevreden terug op de oefeninterland.

Bondscoach Roberto Martinez liet enkele jonkies debuteren. Mignolet was lovend voor de nieuwe Rode Duivels: “Het was mooi geweest als al die nieuwe jongens de wedstrijd winnend konden afsluiten. Maar een nieuwe generatie staat klaar. Ze hebben getoond wat ze kunnen. Al is een vriendschappelijke match altijd nog net iets anders, maar ze hebben getoond dat ze hun mannetje konden staan. Ik heb wel wat moeten sturen tijdens de wedstrijd, maar iedereen heeft zijn taak goed uitgevoerd. Ze hadden al veel opgepikt. Aan de rust hebben we wat bijgeschaafd waardoor we na de rust op 1-0 kwamen. We zijn nog niet lang samen dus ik vind dat we deze week op korte tijd een goede organisatie hebben neergezet.”

Zinho Vanheusden maakte zijn debuut voor de Rode Duivels. Foto: BELGA

Zinho Vanheusden: “Nu ik geproefd heb, wil ik meer”

Ondanks de late gelijkmaker van Ivoorkust stond Zinho Vanheusden achteraf te blinken voor de camera van VTM. “Ik ben enorm fier dat ik mijn debuut heb kunnen maken. Deze dag zal ik nooit meer vergeten”, zei de 21-jarige aanvoerder van Standard. “Het is natuurlijk jammer van die 1-1 vlak voor tijd, want eigenlijk gaven we tot die penaltyfout niks weg. We hielden achterin goed stand tegen sterke spelers zoals Zaha, omdat we heel geconcentreerd waren en omdat de trainer ons goed had uitgelegd hoe we moesten staan en wat we moesten doen. Het kan altijd beter, de automatismen zijn er nog niet helemaal, maar we mogen best tevreden terugblikken. En nu ik van de Rode Duivels heb kunnen proeven, wil ik zelf natuurlijk meer.”

Hans Vanaken: “Heel tevreden over mijn eigen wedstrijd”

Ook Hans Vanaken was tevreden over de wedstrijd: “Zowel individueel als collectief. Het liep vrij goed, enkel jammer van die penalty in de laatste minuut. We hadden nochtans de controle over de wedstrijd. We hebben weinig kansen weggeven. Je merkt wel dat we een team waren dat onervaren is, dat het niet gewoon is om met elkaar samen te spelen. Daardoor speelden we maar weinig kansen bij elkaar, maar dat komt wel nog. Voor mij persoonlijk ben ik heel tevreden over de minuten die ik heb gepakt. Ik sta hier lager dan bij Club Brugge. Ik kom hier minder in de beslissende zone, maar moet meer het spel op gang brengen en dat lukte toch aardig.Nu wachten er twee heel belangrijke wedstrijden in de Nations League en komen er andere spelers bij.”