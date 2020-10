OEFENINTERLANDS. Engelsen winnen vlot en tanken vertrouwen voor clash tegen Rode Duivels

Engeland won in tegenstelling tot de Rode Duivels wel zijn oefenwedstrijd in aanloop naar de komende twee Nations League-duels. Verder zetten enkele landen een nieuwe stap richting het EK 2021.

Engeland - Wales 3-0

De Engelsen tankten vertrouwen voor het duel tegen de Rode Duivels komende zondag door met 3-0 de vriendschappelijke wedstrijden tegen hun buren uit Wales te winnen. Debutant Dominic Calvert-Lewin, Conor Coady en Danny Ings legden elk een doelpunt in het mandje voor Engeland.

Sergei-Milinkovic Savic Foto: EPA-EFE

Noorwegen - Servië 1-2

Het was lang wachten op goals in de wedstrijd tussen Noorwegen en Servië. In de 81ste minuut scoorde Sergei-Milinkovic Savic (ex-Genk) en leek Servië op weg naar de winst. Via Normann kwam Noorwegen echter net voor tijd weer op gelijke hoogte. Verlengingen moesten dan maar beslissen over de winnaar. Daarin was het opnieuw Sergei-Milinkovic Savic die de weg naar doel vond. Servië plaatste zich zo bij de laatste acht landen die strijden om de vier laatste EK-tickets.

Ook onderstaande zeven landen in het vet hebben een nieuwe stap gezet richting het EK 2021.

Bulgarije - Hongarije 1-3

IJsland - Roemenië 2-1

Bosnië en Herzegovina - Noord-Ierland 1-1 (pen. 3-4)

Slowakije - Ierland 0-0 (pen. 4-2)

Schotland - Israël 0-0 (pen. 4-3)

Georgië - Wit-Rusland 1-0

Noord-Macedonië - Kosovo 2-1

Zweden won tegen Rusland. Foto: AFP

Rusland - Zweden 1-2

Het zag er lange tijd naar uit dat Rusland in eigen huis zou verliezen met 0-2 tegen Zweden. Pas in de toegevoegde tijd konden de Russen tegenscoren via Aleksandr Sobolev. De Zweden lieten de zege echter niet meer uit hun handen glippen. Isak en Johansson waren de goalgetters van dienst.