Roberto Martinez optimistisch over speelkansen Jan Vertonghen

Jan Vertonghen is nog altijd bij de spelersgroep van de Rode Duivels. De recordinternational speelde het voorbije weekend niet met Benfica omwille van een jukbeenbreuk en de verwachting was ook dat hij forfait moest geven voor de Duivels. De verdediger versaagt echter niet en reist zaterdag wellicht mee naar Engeland. De bondscoach is optimistisch over zijn speelkansen.