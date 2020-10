Nu al meer dodelijke woningbranden dan vorig jaar ondanks verplichting rookmelders

Dit jaar zijn er al meer dodelijke Belgische slachtoffers gevallen bij woningbranden dan in heel 2019. Dat is opmerkelijk, vooral omdat de regelgeving voor rookmelders sinds dit jaar verstrengd is. Naar aanleiding van de internationale brandpreventiedag vandaag, vrijdag, wil het nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, de vzw Oscare, verder inzetten op preventie.

Dit jaar maakten woningbranden al 57 dodelijke slachtoffers in België, tegenover 53 voor heel 2019. Nochtans zijn rookmelders in Vlaanderen sinds 1 januari in alle woningen verplicht. In Wallonië zijn rookmelders overal al verplicht sinds 2004, in Brussel zijn rookmelders enkel verplicht in huurwoningen.

“Een woning zonder risico op brand bestaat niet, maar ervoor zorgen dat de kans dat er iets misgaat zo klein mogelijk is, daar kan je zelf voor zorgen. Als het dan toch nog mis zou gaan dan zijn voldoende hoorbare rookmelders, een afgesproken vluchtplan en het sluiten van deuren van levensbelang”, zegt Peter Van Rossum, preventieadviseur bij Oscare vzw.

Deuren dicht en rookmelders

Netwerk Brandweer lanceerde vorige maand een campagne die oproept om binnendeuren dicht – maar niet gesloten – te houden. Het zou er bij niet-brandwerende binnendeuren voor zorgen dat de rook van een brand tot 20 minuten wordt tegengehouden. In die tijd kan je hopelijk je woning verlaten of kunnen de hulpdiensten je bereiken. “Bijkomend zorgt een deur die dicht is ervoor dat er minder zuurstof naar de brand gaat, wat wil zeggen dat die brand misschien niet tot volle ontwikkeling komt en zichzelf gaat doven”, zei Luk Vancauwenberghe van Netwerk Brandweer.

Bovendien blijkt dat bijna de helft van de slachtoffers ’s nachts zijn omgekomen. “Veel te weinig mensen weten niet dat, als ’s nachts brand uitbreekt, je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. Daarom is het van groot belang dat je je rookmelders op de juiste plaats hebt hangen. Hoorbare rookmelders redden immers echt mensenlevens”, aldus Van Rossum nog.