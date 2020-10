Slechts een derde van chauffeurs De Lijn is aan het werk: ontdek hier of uw bus rijdt

De staking van de drie vakbonden verstoort de dienstverlening van De Lijn vrijdag in heel Vlaanderen. “Volgens een eerste voorzichtige vaststelling lijkt het erop dat een derde van alle chauffeurs aan het werk is”, zo laat de openbaarvervoermaatschappij vrijdagochtend weten. De onderaannemers van De Lijn nemen niet deel aan de staking. De meeste hinder is er op de stadsnetten en de tramnetten. Ontdek via deze link of uw bus of tram rijdt.

Antwerpen

In de provincie Antwerpen zijn er grote regionale verschillen: in sommige stelplaatsen zijn er amper of geen chauffeurs uitgereden, in andere ongeveer de helft tot maar een kwart. De dienstverlening is daarom sterk verstoord in de Kempen, waar ongeveer de helft van de bussen rijdt. In de regio Turnhout rijdt slechts een kwart. In het noorden van de provincie is ongeveer een derde uitgereden. In Mechelen houden reizigers best rekening met sterke hinder. En ook in de stad Antwerpen rijden amper bussen en trams.

Limburg

In Limburg is globaal 25% van onze eigen chauffeurs uitgereden tot nu toe. De hinder is groot op het stadsnet van Hasselt, en in de regio Hasselt en Sint-Truiden.

Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen is er hinder op het hele net. In de hele provincie rijdt ongeveer een derde van de bussen, met ook hier grote regionale verschillen.

In de regio rond Aalst zijn 4 op de 5 chauffeurs uitgereden, in de stad ongeveer 1 op 3. In Oudenaarde rijdt ongeveer 40 % van de stadslijnen en 70 % van de streeklijnen. In Sint-Niklaas, zowel in de stad als in de streek, is ongeveer één derde van de chauffeurs aan de slag.

Op het Gentse stadsnet moeten reizigers rekening houden met een ernstige verstoring van de dienstregeling. Tramlijn 1 rijdt om de 15 minuten, tramlijn 4 om de 25 minuten en tramlijn 2 slechts om het uur. Er rijden ook beduidend minder stadsbussen: lijnen 5, 9 en 39 rijden om het half uur, buslijn 3 om de 20 minuten, buslijnen 6, 8, 17/18 en 38 rijden niet.

Vlaams-Brabant

Er is veel hinder in de hele provincie Vlaams-Brabant, met het zwaartepunt in regio Dilbeek, het Pajottenland en alle buslijnen naar Brussel. Gemiddeld is slechts 1 chauffeur op 10 aan de slag gaat in de grote regio rond Brussel. Naar de luchthaven van Zaventem, in regio Leuven en de Druivenstreek lijkt een kwart van de chauffeurs aan het werk.

West-Vlaanderen

Globaal is een derde van onze eigen chauffeurs uitgereden in West-Vlaanderen. Dit is een voorlopig beeld, nog niet alle diensten zijn opgestart. Het stadsnet Roeselare rijdt normaal. In Oostende is voorlopig slechts 10% uitgereden. De hinder op de kusttram is momenteel groot. De hinder is verder ook groot op het stadsnet van Brugge.

Belbussen

De belbuscentrales blijven vandaag gesloten. Klanten kunnen wel digitaal reserveren. Bepaalde belbusritten worden vandaag niet gereden ; alle klanten met een reservatie voor een afgeschafte belbusrit werden gisteren telefonisch verwittigd, meldt De Lijn.