Messi en Suarez scoren belangrijke WK-kwalifictiegoals voor Argentinië en Uruguay

In Zuid-Amerika zijn ze donderdagavond al aan de kwalificaties voor het WK voetbal van 2022 in Qatar begonnen. Lionel Messi, wie anders, was de matchwinnaar voor Argentinië.

Argentinië versloeg in een akelig kil Bombonera - het mythische stadion van Boca Juniors - Ecuador met 1-0. Lionel Messi maakte na twaalf minuten het enige doelpunt op penalty. Voor het overige viel er weinig te beleven in de saaie wedstrijd. “We hoopten dat het spelniveau anders zou zijn, maar het is bijna een jaar geleden dat we samen speelden, dit was onze eerste wedstrijd terug en de nervositeit maakt het ingewikkeld,” zei Messi achteraf. Argentinië is nu al acht wedstrijden ongeslagen onder bondscoach Scaloni. Dinsdag spelen de Argentijnen op grote hoogte op bezoek bij Bolivië.

?? Ayo... don't f**K with Leo and his crew

pic.twitter.com/GbKm3ndeFN — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) October 8, 2020

Uruguay pakte op de valreep een onverdiende thuiszege tegen Chili. De pas ingevallen Maxi Gomez scoorde in blessuretijd de winnende 2-1. Uruguay kwam zes minuten voor rust op voorsprong toen Luis Suarez een penalty scoorde na een handsbal en met behulp van de VAR. Alexis Sanchez maakte de gelijkmaker voor Chili 10 minuten in de tweede helft toen hij een knappe pass van Charles Aranguiz aannam en een schuin schot met zijn rechtervoet in het net schoof.

Con este gol, Uruguay respiró en Montevideo.



Maxi Gómez le dió el triunfo ante Chile en las #Eliminatorias. Sonrie junto a @Argentina en esta fecha. ?

pic.twitter.com/g8Xy7PThH7 — Andrés ?F???? Yossen (@andiyossen) October 9, 2020

Achteraf was Chili vooral woest dat het zelf geen twee strafschoppen had gekregen voor vermeend handspel. “Hoe lang nog gaan deze diefstallen toegestaan ??in Zuid-Amerika? Wie kiest die scheidsrechters? Echte dieven. Ze hebben de match cadeau gedaan aan Uruguay”, tweette voormalig aanvaller Ivan Zamoran

De vier beste teams in de groep met tien Zuid-Amerikaanse landen kwalificeren zich automatisch voor Qatar 2022 en de als vijfde geplaatste ploeg gaat naar een interregionale play-off.