Republikeins leider Mitch McConnell durft al twee maanden niet meer naar het Witte Huis te komen

Mitch McConnell, de 78-jarige Republikeinse leider, heeft donderdag gezegd dat hij al twee maanden niet meer in het Witte Huis geweest is. Hij heeft schrik - terecht, zo is intussen gebleken - over hoe het coronavirus er is aangepakt.

In een interview verklaarde McConnell - een senator uit Kentucky, en meerderheidsleider in de senaat - dat hij sinds zes augustus niet meer op bezoek geweest is in het Witte Huis. Hij had de president wel meermaals via de telefoon gesproken. McConnell overleefde in zijn jeugd polio en is gezien zijn hoge leeftijd risicopatiënt. Zijn opmerkingen komen er net op het moment dat in Het Witte Huis een uitbraak van het coronavirus woedt. “Het is mijn indruk dat ze in het Witte Huis het virus anders benaderen dan ikzelf.” Later zei hij ook dat hij vond dat de bescherming tegen de ziekte niet passend vond voor de Senaat.