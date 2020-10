Meer dan een halve meter groot: brandweer verdelgt Vlaanderens grootste nest van ‘monsterwesp’

Maasmechelen -

Woensdagavond heeft de brandweer een groot nest van de Aziatische Hoornaar verdelgd in Opgrimbie. Met een diameter van 50 centimeter en een lengte van 60 centimeter is deze ‘druppel’ het grootste nest dat ze dit jaar in Vlaanderen hebben verdelgd. Of de actie ook succesvol is, moet over twee dagen blijken.