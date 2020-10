Test Aankoop gaat TUI fly in gebreke stellen

Test Aankoop staat op het punt om touroperator TUI fly een ingebrekestelling te sturen. De consumentenorganisatie heeft de voorbije maanden klachten gebundeld van reizigers die hun reis geannuleerd zagen door de coronacrisis, maar de communicatie met TUI fly loopt niet vlot. “Heel wat consumenten zagen hun dossier al opgelost, maar TUI fly blijft hardleers”, klinkt het vrijdag bij woordvoerder Jens Van Herp.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis werden talloze vluchten of reizen geannuleerd. Test Aankoop werd overspoeld met klachten over opgedrongen vouchers, problemen met omboekingen, geweigerde terugbetalingen of de onmogelijkheid om een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij te contacteren. De consumentenorganisatie kwam daarom met een online platform om de klachten te groeperen en de behandeling ervan te vergemakkelijken.

6.400 dossiers

In totaal werden er de voorbije maanden al 6.400 dossiers geregistreerd, 5.000 daarvan zijn er overgemaakt aan de luchtvaartmaatschappijen. Vooral Ryanair (1.745 dossiers), TUI fly (544) en Brussels Airlines (1251) zijn vaak genoemde maatschappijen als het op klachten aankomt in het kader van deze coronacrisis. Ook zijn er nog verschillende dossiers bij operatoren zoals Cheaptickets (152), eDreams (104), Connections (90) en Sunweb (105).

Volgens Test Aankoop werd er bij alle partijen vooruitgang geboekt in het voordeel van de consument. “Enkel TUI fly blijft hardleers en heeft het over misverstanden wat betreft de terugbetaling en de waardebonnen die ze in de meeste gevallen opleggen”, klinkt het bij woordvoerder Jens Van Herp. De consumentenorganisatie heeft daarom beslist om in de komende dagen een ingebrekestelling voor meer dan 400 dossiers te sturen naar TUI fly.

Moeizame samenwerking

Begin september had Test Aankoop al aangegeven dat de samenwerking met TUI fly moeizaam verliep. De touroperator reageerde toen dat er in de gebundelde klachten van Test Aankoop cruciale informatie ontbrak, zoals dossiernummers. TUI fly vroeg Test Aankoop daarom om de officiële methode te hanteren om klachten over te maken en benadrukte dat consumenten al sinds juni via een online formulier kunnen kiezen voor een voucher of een terugbetaling.

Wie nog problemen ondervindt rond annuleringen en omboekingen, kan het formulier van Test Aankoop nog tot 15 oktober invullen via www.testaankoop.be/reisformulier.