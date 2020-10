Vincent Van Quickenborne waarschuwt: “Boetes zullen betaald moeten worden”

Politie en parketten gaan de komende periode extra inzetten op de correcte handhaving van de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer, de regel van vier voor samenscholingen en het sluitingsuur in de horeca. Dat zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in De Ochtend op Radio 1. Wie tegen de lamp loopt, zal zijn of haar boete moeten betalen, waarschuwt hij.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) kondigden eerder deze week strengere coronamaatregelen aan. Sinds vandaag/vrijdag moeten cafés om 23 uur de deuren sluiten, is het aantal nauwe contacten beperkt tot drie en mogen buiten nergens meer dan vier mensen ongeorganiseerd samenscholen. Ook in de privésfeer is het voortaan verboden meer dan vier mensen uit te nodigen.

Drie prioritaire inbreuken

Vandenbroucke en De Croo stelden ook een strengere handhaving in het vooruitzicht. Minister van Justitie Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hebben daarover intussen overlegd met politie en parketten.

Concreet is afgesproken om extra aandacht te hebben voor drie “prioritaire inbreuken”, legde Van Quickenborne uit in De Ochtend. Het gaat om de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer, de regel van vier voor samenscholingen en het sluitingsuur in de horeca.

De boetes op inbreuken van de coronaregels blijven onveranderd: 250 euro voor burgers, 750 euro voor horeca-uitbaters. Van Quickenborne waarschuwt dat iedereen die tegen de lamp loopt die boete ook zal moeten betalen. Politie is gevraagd nog meer in te zetten op onmiddellijke minnelijke schikkingen via een betaalterminal of QR-code, wat de administratieve last op justitie moet verlichten.

Heksenjacht

Maar ook wie dat weigert zal moeten betalen, aldus Van Quickenborne. “We willen geen heksenjacht, maar we willen wel dat alles correct gevolgd wordt. Zaken zullen worden gebundeld en er zullen uitspraken zijn.”