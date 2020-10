Vrachtwagen staat in geen tijd in lichterlaaie na klapband: lading met hulpgoederen voor Afrika volledig vernield

Ekeren - Een vrachtwagen geladen met hulpgoederen voor Afrika is vrijdagmorgen volledig uitgebrand. Dat gebeurde op de A12 ter hoogte van de uitrit Ekeren. De bestuurder kon zichzelf tijdig in veiligheid brengen. Door het ongeval staat er een lange file op de Antwerpse Ring.

Het incident gebeurde rond half zes vrijdagmorgen. Een vrachtwagen volgeladen met hulpgoederen voor Afrika reed vanop de Antwerpse Ring richting de A12 naar Bergen op Zoom. Ter hoogte van de verkeerswisselaar kreeg de vrachtwagen een klapband rechts vooraan.

De vrachtwagenchauffeur kon zich tijdig op de pechstrook zetten aan de uitrit in Ekeren, maar op dat moment stond zijn cabine al in brand. Het vuur sloeg vervolgens over naar de lading, de vrachtwagen stond in geen tijd in lichterlaaie.

De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen, maar in de lading bleef het vuur heropflakkeren. Pas rond acht uur was de brand geblust en kon de uitgebrande vrachtwagen getakeld worden. Door het ongeval staat er dan ook een lange file op de Antwerpse Ring, het is aanschuiven van voor Deurne.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM