Tientallen gewonden bij brand in torenflat Zuid-Korea

In de Zuid-Koreaanse kuststad Ulsan zijn er tientallen mensen gewond geraakt door een brand in een 33 verdiepingen tellend flatgebouw. Reddingswerkers spreken volgens Persbureau Yonhap over zeker 88 slachtoffers die naar het ziekenhuis gebracht zijn. Of er doden zijn gevallen, is nog niet duidelijk.

De brand is inmiddels onder controle maar het is nog niet duidelijk of er sprake is van instortingsgevaar. Volgens persbureau Yonhap wonen er in het gebouw zo’n 380 mensen. De brandweer probeerde de bewoners zo snel mogelijk te evacueren. Vermoed wordt dat de brand ergens tussen de achtste en twaalfde verdieping ontstond en dat het vuur zich snel verspreidde door de harde wind.