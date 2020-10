Wolvenwelpje doodgereden in Hechtel-Eksel: “Doodjammer, maar dit zat er aan te komen”

Eén van de welpjes van wolven Noëlla en August is vannacht doodgereden, meldt genootschap ‘Welkom Wolf’. Het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen, dat het dier vanochtend ging ophalen, bevestigt dat het gaat om een jonge wolf.

De wolf werd doodgereden op de N74, een gewestweg waar bestuurders vaak hoge snelheden halen. “Het ongeluk komt onverwacht, maar is we wisten ergens wel dat oktober een cruciaal moment ging zijn. De wolven beginnen zich als een roedel te verspreiden op een gebied van 300 vierkante kilometer, de drukke N74 en N715 liggen helaas in dat gebied. De welpjes leren nu jagen en zijn nog onervaren. Het is daarom niet verwonderlijk dat het om een welpje gaat en niet om Noëlla of August”, klinkt het bij Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos.

Het is intussen zo goed als zeker dat de dode wolf één van de vier welpen is van wolven Noëlla en August. “Het gaat echt nog om een welpje. En de roedel laat ook geen andere wolven toe op haar gebied. We zijn dus bijna 100 procent zeker.”

Wolf August. Foto: RR

Vrouwtje

Volgens Jan Loos van “Welkom Wolf” gaat het om een vrouwtje. De welpen werden in het mei geboren, het waren de eerste nakomelingen van wolven in ons land in 150 jaar. Sil Janssen, van het Natuurlijk van het Natuurhulpcentrum is er zeker van dat het een vrouwtje is. Zij berichten ook over de dood van het dier op Facebook bericht. “Het dier was allicht onmiddellijk dood, gezien de zware verwondingen: het wolfje had een schedelbreuk en nog wat meer gebroken botten. Het is doodjammer, maar we hadden zoiets wel verwacht. Ze zijn pas beginnen te lopen en het gebied aan het verkennen. Zoiets zat er toch aan te komen.”

Er is al weken speculatie over hoeveel wolven nog in leven zijn, omdat een vierde wolfje al een tijd niet meer gespot werd op camerabeelden. “Of er nu nog twee of drie welpen zijn, weten we niet”, zegt Janssen. Hetzelfde klinkt bij het Agentschap Natuur en Bos: “We kunnen bijna met negentig procent zekerheid zeggen dat er nog maar twee welpjes in leven zijn. We gingen er al enige tijd vanuit dat één van de welpjes dood is. Het is al enkele maanden geleden dat we het nog op camerabeelden gezien hebben. Maar het kan natuurlijk nog altijd. Misschien krijgen we ze gewoon niet allemaal samen in beeld”, zegt Denaeghel. “Maar 50 procent overlevingskans bij de welpen is wel het percentage waar we op gerekend hadden. Cijfers tonen aan dat de helft van de wolvenwelpen sterven tijdens het eerste jaar. En er is nu eenmaal veel verkeer in ons land.”

“Welkom Wolf” roept na de dood van de welp nogmaals op om dringend werk te maken van veilige oversteekplaatsen voor wolven. “De realisatie van grote ecoducten is tijdrovend, en zoveel tijd hebben we niet”, vertelt Jan Loos. “Maar er moeten snel kleinere infrastructuurwerken, zoals een onderboring voor kleine faunapassages onder de N715, gebeuren, in afwachting van de grote werken.”