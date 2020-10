Roberto Martinez gaat voorganger Marc Wilmots voorbij in aantal debutanten bij Rode Duivels: met wisselend succes

Quizvraagje. Hoeveel van de 23 Duivels die brons pakten in Rusland, debuteerden onder Roberto Martinez? Het antwoord: slechts twee. Meer nog, vijftien van die 23 speelden hun eerste interland noch onder Roberto Martinez, noch onder Marc Wilmots. Vandaag is de heropbouw noodzakelijk en ook duidelijk waarneembaar. Sinds gisteren zit de bondscoach aan 19 debutanten en is hij zijn voorganger Marc Wilmots voorbij in aantal nieuwe gezichten. Maar betekent elk debuut een gouden toekomst als Rode Duivel? Neen, verre van. Een overzicht van de Martinez-boys. Wedden dat u er al enkele vergeten was?