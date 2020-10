Hoe een privémilitie de gouverneur van Michigan wou ontvoeren en vermoorden, en een tweet van Donald Trump de inspiratie was

De gouverneur kidnappen, haar voor hun rechtbank brengen, haar dan doden, en daarna een eigen staat oprichten. Dat was het plan van de Wolverine Watchmen, een privémilitie in Michigan. Als de FBI niet geïnfiltreerd was, dan was gouverneur Gretchen Whitmer (49) allicht volgende week omgebracht. Maar dankzij een infiltrant zijn donderdag meerdere leden opgepakt. “En de gouverneur zegt niet eens dank je”, twitterde Donald Trump, die eigenlijk zelf de inspiratie was voor dit vilein plan.