Steven Defour heeft nog geen contract bij KV Mechelen, maar voetbalde vrijdagmiddag wel mee als tester in een oefenduel tegen AA Gent.

Defour traint voor onbepaalde duur mee in Mechelen in afwachting van een nieuwe club of een contractvoorstel van KV Mechelen.

U kan de wedstrijd hieronder live bekijken.

De opstelling voor de oefenwedstrijd tegen @KAAGent.

Met nieuwkomer Sandy Walsh aan de aftrap.

De wedstrijd begint om 11u.#nomatterwhat pic.twitter.com/uJXs0qXUJc — KV Mechelen (@kvmechelen) October 9, 2020