OHL stuurt tiental spelers, waaronder Perbet en Limbombe, weg richting tweede trainingscomplex

Na een drukke transferperiode zit OHL met 38 spelers. Te veel om efficiënt mee te kunnen trainen, en dus worden een tiental spelers wandelen gestuurd. Zij moesten hun kluisje in Oud-Heverlee leegmaken en trainen vanaf nu apart in een trainingscomplex zeventien kilometer verderop. Het gaat onder meer om Jérémy Perbet, Stallone Limbombe en Tom Van Hyfte.

OHL had al 28 spelers – op doelman Laurent Henkinet na is er deze zomer niemand vertrokken – en haalde er de laatste weken nog eens tien bij. Te veel om kwalitatief mee te kunnen trainen, dacht Marc Brys, en dus heeft hij knopen doorgehakt. Een deel van de kern wordt afgescheiden van de rest van de ploeg en traint voortaan in Kessel-Lo in plaats van Oud-Heverlee. De spelers hebben hun kluisjes al leeggemaakt, voor sommigen kwam het behoorlijk hard aan.

Het gaat al zeker om Darren Keet, Tom Van Hyfte, Stallone Limbombe, Yohan Croizet, Tristan Borges, Milan Tucic en Jérémy Perbet. De situatie van die laatste is opvallend: OHL nam de Franse goalgetter deze zomer pas definitief over van Charleroi, en nu mag hij niet meer meetrainen met de basisploeg. Behalve de zeven bovenvermelde spelers zouden er nog enkele namen bijkomen in de tweede trainingsgroep.

OHL neemt geen definitief afscheid van de spelers die nu in de tweede groep zijn beland. Het idee is dat zij die indruk maken op training in de tweede groep nog altijd kans maken om heropgevist te worden, en dat spelers uit de eerste groep die het laten afweten ook naar de tweede groep kunnen worden gestuurd.