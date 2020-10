Dienst Burger- en Vreemdelingenzaken sluit na coronabesmetting bij personeel

Lebbeke - Op de gemeentelijke dienst Burger- en Vreemdelingenzaken in Lebbeke testte een beambte positief op Covid-19. In afwachting van een test van alle directe collega’s, besloot burgemeester Raf De Wolf (N-VA) de dienst preventief te sluiten.

De besmetting werd vastgesteld in familieverband. “Omdat de ambtenaar nauw contact had met de collega’s, besloten we meteen de dienst te sluiten en legden we betrokkenen op thuis te blijven tot het resultaat van alle tests bekend is”, zegt De Wolf.

De burgemeester adviseert ook zijn bewoners geen onnodige verplaatsingen te maken, vooral de handen goed te ontsmetten en een mondmasker te dragen wanneer nauw contact niet kan worden vermeden. “Zodra het veilig kan, openen we de diensten opnieuw.”

De gemeentelijke diensten werken momenteel enkel op afspraak, alle burgers die een afspraak hebben, worden persoonlijk gecontacteerd.