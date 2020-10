Tien jaar cel voor “mediaman” van Sharia4Belgium

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Bilal Elhamdaoui, de “mediaman” van Sharia4Belgium, veroordeeld tot tien jaar cel en 24.000 euro boete voor zijn leidende rol binnen die terreurorganisatie. Hij had verzet aangetekend tegen zijn veroordeling bij verstek, maar kreeg dezelfde straf opgelegd.

Bilal Elhamdaoui was een van de zes Syriëstrijders van wie in november de Belgische nationaliteit werd ontnomen door het hof van beroep in Brussel. Justitie liet de uitspraak in een aantal kranten publiceren, omdat de zes al een tijdje spoorloos zijn en ze hun nationaliteit bij verstek waren kwijtgeraakt. Sinds die beslissing heeft Elhamdaoui opnieuw van zich laten horen.

Hij nam een advocaat in de arm en liet hem verzet aantekenen tegen de vervallenverklaring van zijn nationaliteit en tegen zijn veroordeling in het grote Sharia4Belgium-proces. De dertiger betwistte volgens zijn advocaat niet dat hij deel uitmaakte van Sharia4Belgium, maar wel dat hij een leidende figuur was.

Cruciale rol

Elhamdaoui maakte, monteerde en verspreidde de videoboodschappen van Sharia4Belgium en beheerde ook het YouTube-kanaal van de terreurorganisatie. Via die propaganda werden jongeren gerekruteerd. Volgens de federale magistraat vervulde Elhamdaoui dus een cruciale rol, waardoor hij als een leidend persoon aanzien werd. De verdediging vond dat hij daar niet de geestelijke capaciteiten voor had, maar de rechtbank dacht er anders over.

Vier kinderen

Elhamdaoui kreeg opnieuw tien jaar cel. De rechtbank beval ook zijn onmiddellijke aanhouding. De dertiger was niet aanwezig op zijn proces. Volgens de verdediging verblijft hij met zijn echtgenote en zijn vier kinderen in het noordwesten van Syrië, maar wil hij zich bij de Turkse autoriteiten gaan aangeven zodat hij terug naar België kan komen om zijn gevangenisstraf hier uit te zitten.