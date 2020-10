Treinverkeer tussen Antwerpen en Gent onderbroken na aanrijding in Beveren

/ Beveren-Waas -

Door een persoonsaanrijding aan het station van Beveren is er vrijdagmiddag geen treinverkeer mogelijk tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Het gaat onder meer om de lijn Antwerpen-Gent die onderbroken is. De trein die bij de aanrijding betrokken was, kwam van De Panne en reed naar Antwerpen-Centraal.