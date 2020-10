In september helft minder vakanties geboekt dan vorig jaar

In september dit jaar zijn de helft minder vakanties met minstens één overnachting geboekt dan in dezelfde maand in 2019. De cijfers gingen van bijna 2 miljoen naar net geen 970.000. België zelf (18 procent van het totaal) en de buurlanden Frankrijk (28 procent) en Nederland (14 procent) worden populairder, Spanje krijgt zware klappen (van 14 naar 1,75 procent). Dat blijkt uit een enquête bij 850 Belgen van de Belgische Vereniging van Reisorganisatoren (ABTO) en onderzoeksbureau GFK.

De reissector blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen, zeker nu de tweede coronagolf hard toeslaat. “In september zien we een daling van liefst 51 procent in de boekingen ten opzichte van vorig jaar”, zegt woordvoerder Pierre Fivet van ABTO. “Het gaat dan om alle boekingen, zowel via reisorganisaties of door mensen zelf. De buurlanden worden steeds populairder, Spanje gaat van 14 procent naar minder dan 2.”

Vliegtuig

Het vliegtuig, van 49 procent in september 2019 naar 31 procent nu, verliest fors terrein op de auto, van 34 naar 55 procent, als favoriete vervoersmiddel. “Dat blijkt ook uit de cijfers van de georganiseerde reizen (vaker met het vliegtuig, red.). Die dalen drastisch van bijna 490.000 naar minder dan 200.000 dit jaar”, legt Fivet uit.

Hij vreest dat veel reisorganisaties het in de komende maanden heel moeilijk krijgen. “Daarom pleiten wij nogmaals voor een uniform Europees kleurencodesysteem. Dat zou ons toch enig perspectief geven.”