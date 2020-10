Kersvers papa Hendrik Van Crombrugge verlaat selectie Rode Duivels

Hendrik Van Crombrugge heeft de selectie van de Rode Duivels verlaten om bij zijn vrouw en pasgeboren zoon te zijn. Dat laat de Koninklijke Belgische Voetbalbond vrijdag weten.

Van Crombrugge viel donderdag nog in voor Simon Mignolet tijdens de oefeninterland tegen Ivoorkust in Brussel. De 27-jarige keeper versierde zo zijn eerste cap.

Van Crombrugge kwam in de 77e minuut in het veld en pakte meteen uit met een knappe save. In de slotfase moest hij zich gewonnen geven na een strafschop van Kessié. Het duel eindigde op 1-1.

Mignolet twee keer onder de lat

De Rode Duivels spelen de komende dagen nog in Engeland (zondag) en IJsland (woensdag) voor de Nations League. In afwezigheid van Real-sluitstuk Thibaut Courtois (oedeem) zal Mignolet ook in die wedstrijden in principe starten. Eerder werd Koen Casteels (Wolfsburg) vrijgegeven voor de geboorte van zijn kind, waardoor Davy Roef (AA Gent) zich bij de selectie mocht voegen. Van Crombrugge werd net als Casteels nog maar net vader, maar hij kwam na de geboorte meteen terug bij de selectie en mocht donderdag dus al zijn debuut vieren. Jens Teunckens (AEK Larnaca) werd even van de beloften overgeheveld als zijn vervanger.

Na het gelijkspel tegen Ivoorkust zei bondscoach Martinez dat “pas net voor de afreis wordt beslist we wie er als doelmannen meegaan naar Engeland en IJsland”.