Vlaming Olivier (27) stierf door uitdroging op Australische fruitboerderij, nu moet baas een boete van 39.000 euro betalen

Een Australische werkgever heeft een boete van 65.000 Australische dollar, of zo’n 39.000 euro, gekregen nadat in 2017 de Vlaamse backpacker Olivier Max Caramin (27) was overleden aan de gevolgen van uitdroging terwijl hij op zijn fruitboerderij werkte.

Olivier Max Caramin, afkomstig uit Brasschaat, was 27 toen hij twee jaar geleden in november stierf in een ziekenhuis in Queensland drie dagen nadat hij was beginnen te werken op de fruitboerderij. Hij werd onwel nadat hij uren aan een stuk pompoenen had zitten oprapen. En dat zonder schaduw bij temperaturen rond de 35 graden.

Hij had er zijn collega’s over aangesproken, die net zoals hem een centje wilden bijverdienen om nadien verder te kunnen trekken. Ook via Whatsapp had hij aan het thuisfront al laten weten dat hij kapot was. Maar Olivier moest doordoen om zijn quota te halen. Hij zakte op het veld in elkaar.

Uitbuiting

Zijn werkgever, Bradford Clark Rosten, pleitte schuldig aan het overtreden van de arbeidswet. De rechter hield rekening met het berouw en het verleden van de zakenman, maar merkte ook op dat zijn werknemers geen adequate opleiding over veiligheid hadden gekregen. Een eerder onderzoek had al aangetoond dat de werknemers onvoldoende geïnformeerd waren omtrent gezondheid en veiligheid. Uit het politieverslag blijkt ook dat de werknemers bij die warme temperaturen geen water kregen, er geen EHBO-kit aanwezig was en ze geen inwerktijd kregen. De man kreeg een boete van 65.000 Australische dollar, zo’n 39.000 euro.

De werkomstandigheden op zulke ‘picking farms’ worden vaak bekritiseerd in Australië. De industrie bestaat namelijk grotendeels uit backpackers die hun visum willen verlengen. Wie 88 dagen werkt, kan zijn visum dan voor een jaar verlengen, iets wat veel backpackers willen doen: eerst een jaar werken en dan een jaartje gaan reizen. Maar de afgelopen jaren hebben zich al verschillende gevallen voorgedaan van uitbuiting van backpackers die op vaak geïsoleerde plattelandsgebieden heel hard moeten werken voor weinig geld. Volgens cijfers van Workplace Health and Safety Queensland komen elk jaar ongeveer dertien mensen om en raken ongeveer 1.700 mensen ernstig gewond in de landbouwsector in Queensland.