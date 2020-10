Belgen die taxichauffeur zwaar mishandelden opgepakt in Nederland

De Nederlandse politie heeft twee Belgen opgepakt die in ons land gezocht werden voor de zware mishandeling van een taxichauffeur in 2016. Ze werden hier veroordeeld tot celstraffen tot tien jaar, maar waren op de vlucht voor justitie.

Jonathan M. (28) is in Zeist is aangehouden en moet hier nog tien jaar cel uitzitten. Hij wordt als spilfiguur gezien. Een 29-jarige kompaan is Rotterdam opgepakt. Hij kreeg 8 jaar voor het hof van beroep. Samen met nog een vriend hadden het trio van Congolese en Nigeriaanse afkomst in augustus 2016 een taxichauffeur overvallen en lelijk toegetakeld.

Honderdveertig vijzen en 40 titanen plaatjes in het aangezicht. Dat was wat taxichauffeur Raphaël Spapen (54) in de zomer van 2016 overhield aan wat een routineklus had moeten zijn. Zijn werkgever, het Hasseltse taxibedrijf Axi Taxi, had op 12 augustus 2016 een oproep gekregen van een jongeman die vanuit Bilzen naar Brussel wilde gaan. De rit van 160 euro verliep vlekkeloos, maar veranderde in onze hoofdstad plots in een nachtmerrie. “De klant ging me met een ijzeren staaf of boksbeugel te lijf. Ik hoorde het fluiten in mijn hoofd en verloor het bewustzijn. Ik krabbelde weer overeind, herinner me nog drie slagen en dan niets meer”, vertelde Spapen in de rechtbank. Hij was na het voorval meer dan vier maanden arbeidsongeschikt.

Raphaël Spapen werd lelijk toegetakeld Foto: rr

LEES OOK. Artsen hadden 40 metalen plaatjes en 140 schroeven nodig om breuken in gezicht van overvallen taxichauffeur te herstellen

Aangezien een van de daders de taxi met zijn eigen gsm had gebeld, kon de politie de daders snel vatten. Het trio kreeg in eerste aanleg 8 jaar cel maar ging in beroep. Daar kregen ze vorig jaar celstraffen van 8 en 10 jaar.

Het parket-generaal vroeg om de verdachten onmiddellijk aan te houden, omdat het vreesde dat ze zich aan hun straf zouden proberen te onttrekken. Het hof besliste echter om de onmiddellijke aanhouding niet uit te spreken.

Met als gevolg dat ze de vlucht namen. Nu zijn twee van de veroordeelden aangehouden. Ons land vraag hun uitlevering aan Nederland.