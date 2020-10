Hoe valt forse stijging in aantal besmettingen in Brussel en Wallonië te verklaren? “Alsof ze massaal voor groepsimmuniteit gaan”

Niet alleen het Brussels Gewest, maar het gros van de Waalse provincies laten de jongste weken enorme stijgingen in het aantal coronabesmettingen optekenen. In die mate zelfs dat de gouverneurs er ernstig overwegen om een avondklok in te stellen volgens Waalse media. Ondertussen doet bijvoorbeeld de provincie Limburg, zwaar getroffen tijdens de eerste golf, het erg goed doet. Hoe komt het dat er zulke grote regionale verschillen zijn? En hoe valt die forse stijging te verklaren?