Priester op heterdaad betrapt terwijl hij triootje heeft op het altaar

Een priester is op heterdaad betrapt terwijl hij op het altaar van de kerk seks had met twee meesteressen. Ze filmden het hete standje, maar dat was ook een voorbijganger opgevallen. De priester is uit zijn ambt gezet.

“Met ernstige ontgoocheling en spijt informeer ik jullie ervan dat twee priesters met onmiddellijke ingang verwijderd worden.” Dat was de boodschap die het aartsbisdom van New Orleans op 1 oktober postte op haar website. In het geval van priester Patrick Wattigny ging dat om misbruik van een minderjarige. Maar over zijn ex-collega Travis Clark was het aartsbisdom iets mysterieuzer: “obsceniteit met vrouwen” stond er op de website.

De lokale nieuwssite Nola heeft nu bekendgemaakt wat Clark, priester in Louisiana, uitgespookt had. Een voorbijganger ontdekte het toen hij op 30 september later dan gewoonlijk licht zag branden in de kerk. Binnenin stuitte hij op een tafereel dat hij wellicht niet verwacht had: de halfnaakte priester had op het altaar seks met twee meesteressen, gekleed in korsetten en laarzen tot over hun knieën. Er waren lichten op het altaar gericht en een smartphone filmde het gebeuren.

De getuige filmde het op zijn beurt en belde de politie. De agenten arresteerden de priester, pornoactrice Mindy Dixon (41) en Melissa Cheng (23) en stelden hen in verdenking van publieke zedenschennis.