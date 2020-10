Brein achter martelcontainer aangehouden

In Nederland is het 48-jarige brein achter de martelcontainer die deze zomer werd ontdekt, aangehouden. Het gaat om Roger P., een drugsbaron die al in de cel zat voor drugs- en andere zware feiten.

Het Openbare Ministerie heeft vrijdag de 48-jarige Rotterdammer Peter P., in het milieu bekend als ‘Piet Costa’, aangehouden. Justitie ziet hem als de opdrachtgever voor de bouw van de martelcontainer die in juni werd ontdekt tijdens een grootschalige politieactie.

De verdachte zou volgens justitie via cryptotelefoons met de bouwploeg hebben gecommuniceerd over de bouw van wat hij de ‘luxury balloon’ noemde . Zijn meestergast was Robin van O. uit Utrecht, ‘slempo’ genoemd in de versleutelde berichten.

Het Nederlandse gerecht slaagde er begin dit jaar in EncroChat, een versleutelde berichtenservice, te kraken zodat de speurders conversaties tussen criminelen konden lezen. Dat leverde een schat aan informatie op en leidde tot nu toe al tot meer dan zevenhonderd arrestaties in Europa. Maar het bracht ook lekken bij de politie aan het licht. Dat onderzoek loopt nog en leidde al tot enkele schorsingen aan de top.

De marteltuigen die werden gevonden Foto: rr

Maar de meest spectaculaire ontdekking werd gedaan in Wouwse Plantage, in Noord-Brabant. Vlakbij de Belgische grens werden enkele zeecontainers gevonden die ingericht waren als cellen en als een geluidsdichte martelkamer. Met een aan de vloer vastgeschroefde tandartsstoel, uitgerust met riemen aan de arm- en voetsteunen. Ook lagen er snoei- en takkenscharen, een zaag, een boormachine, scalpels, tangen, handboeien, vingerboeien, tape en bivakmutsen. Of de marteltuigen al gebruikt werden is niet duidelijk. Maar de containers was alleszins zo gemaakt dat het geschreeuw van slachtoffers niet gehoord kon worden omdat de wanden zwaar geïsoleerd en geluidsdicht werden gemaakt.

“Allemaal voor de show en om te intimideren. Maar we waren niet van plan om de martelkamer ooit te gebruiken”, houden de verdachten tot op vandaag vast.

Het bleef de speurders nog onduidelijk wie het brein was achter het plan om een martelcontainer te maken. Dat is nu duidelijk. De politie heeft Roger P., alias ‘Piet Costa’, gearresteerd als opdrachtgever. Hij regelde alles vanuit zijn cel. Want P. zit in de gevangenis op verdenking voor grootschalige internationale cocaïnehandel.

LEES OOK. Politie ontdekt ‘gevangenis’ vlak bij Belgische grens met container die volledig is ingericht als martelkamer