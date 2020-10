Clubs geven 1,6 miljard euro minder uit door coronacrisis

In Engeland werd er iets meer dan 1 miljard euro uitgegeven. Onder meer voor deze Kai Havertz. Foto: EPA-EFE

Voetbalclubs hebben in de voorbije transferperiode 18 procent minder spelers verhandeld in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De totale uitgaven zakten met 30 procent. Dat stelt de wereldvoetbalbond FIFA vrijdag in een studie op zijn website.

De internationale transferperiode was, door de coronacrisis, uitzonderlijk een maand langer open (van 1 juni tot 5 oktober). In totaal werd er door de clubs 3,92 miljard dollar (3,32 miljard euro) uitgegeven. Dat is beduidend minder dan een jaar geleden, toen er 5,8 miljard dollar op tafel werd gelegd.

De Engelse clubs tastten het diepst in de buidel met 1,25 miljard dollar (1,06 miljard euro). Dat is meer dan het dubbele van nummer twee Italië (544 miljoen dollar). Dan volgen Spanje (486,6 miljoen dollar), Frankrijk (455,2 miljoen dollar) en Duitsland (348,2 miljoen dollar). België staat met 97,1 miljoen dollar (82,2 miljoen euro) op de achtste plaats na Portugal (156,1 miljoen dollar) en Nederland (109 miljoen dollar).

Aan de inkomstenzijde prijken de Spaanse clubs bovenaan met 672,1 miljoen dollar (568,9 miljoen euro) voor Italië (484,2 miljoen dollar) en Engeland (396,5 miljoen dollar). België staat in deze lijst negende met 137,3 miljoen dollar (116,2 miljoen euro).

