Overbodige AA Gent-spits Mamadou Sylla vindt onderdak in Spanje

Mamadou Sylla (26) gaat het in Spanje proberen. De Spaans-Senegalese spits trekt transfervrij van AA Gent naar Girona FC, dat in de Spaanse tweede klasse uitkomt.

Sylla tekende in Catalonië een contract voor twee seizoenen. De laatste jaren werd hij door AA Gent onder meer uitgeleend aan Zulte Waregem, Sint-Truiden en het Russische Orenburg. Hij mocht dan ook transfervrij vertrekken bij de Buffalo’s.

Voor Sylla, die geboren werd in Senegal, is het niet zijn eerste avontuur in Spanje. Hij werd opgeleid bij FC Barcelona en speelde daarna voor Espanyol en Racing Santander.